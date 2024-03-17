Путин приехал в избирательный штаб в Гостином дворе и сделал ряд заявлений

Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, где поблагодарил волонтеров за их работу, передает корреспондент РИА Новости.«

"Спасибо вам большое, ребята… Мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Когда мы употребляем это слово – соратник, мы как правило подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели – единомышленников", – сказал кандидат-самовыдвиженец, общаясь с волонтерами в штабе.

Он обратил внимание, что небольшое количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента также говорит о качестве проделанной работы избиркомов.

Путин отметил наличие условий для дальнейшего движения вперед, чтобы Россия была крепче, сильнее и эффективнее.

Он подчеркнул, что источником власти в России является народ, и поблагодарил граждан, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.

В этой связи Путин также добавил, что выборы – это далеко не формальная вещь.«

"Из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития, в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям", – сказал он.

Ни у кого в истории никогда не получалось подавить наши волю и сознание, это не получилось сейчас и не получится никогда, заявил кандидат в президенты РФ.

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом 87,26% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,01% протоколов.

Согласно опубликованным данным, представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,12% голосов, представитель партии “Новые люди” Владислав Даванков – 3,99% голосов.

Радио Sputnik также писало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Путина с победой и назвал его преимуществом России.

Взято отсюда.