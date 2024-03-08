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Путин принял решение помиловать более 50 осужденных женщин

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Путин принял решение помиловать более 50 осужденных женщин

Президент РФ Владимир Путин принял решение о помиловании 52 осужденных женщин, сообщает пресс-служба Кремля.«”Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции”, – приводит сообщение РИА Новости.

Других подробностей не приводится.

Ранее радио Sputnik опубликовало обращение Путина к россиянкам с поздравлением по случаю 8 Марта.

Взято отсюда.

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