Путин призвал доверенных лиц на выборах обобщить обращения граждан

Владимир Путин проводит в Большом кремлевском дворце встречу со своими доверенными лицами на выборах президента России, туда были приглашены около 400 человек, передает РИА Новости.«

"Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу", – цитирует Путина агентство.

Он попросил доверенных лиц обобщить полученные обращения граждан по поводу желаемых результатов работы властей на ближайшие шесть лет, поскольку “обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы”.«”В предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений. Примерно 40%, по предварительному анализу, – это просто слова поддержки в адрес кандидата, за которого люди решили проголосовать. Я за это очень благодарен. Все остальное, а это около 60%, – это конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям”, – отметил Путин.

По его словам, нужно многое сделать по каждому из приоритетных направлений развития России. В этой связи Путин отметил, что основные положения его послания Федеральному собранию – масштабные, но просчитанные и обеспеченные финансированием.

Ранее радио Sputnik сообщило о предотвращении покушения на доверенное лицо Путина в Бердянске.

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