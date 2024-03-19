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Путин призвал ФСБ поддерживать попавшие под санкции компании в России

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Путин: ФСБ нужно оказывать поддержку попавшим под санкции компаниям в РФ

Путин призвал ФСБ поддерживать попавшие под санкции компании в России

Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) оказывать поддержку попавшим под санкции компании в России. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения уровня безопасности банковской и в целом финансовой системы.

Путин отметил важность поддержки активно развивающихся компаний, которые занимают новые рынки. По его словам, они сталкиваются с незаконными санкциями, нечестной конкуренцией и враждебными действиями, за которыми стоят власти и спецслужбы зарубежных стран.

Ранее президент заявил, что перед ведомством стоят ответственные задачи по защите конституционного строя России. Он призвал жестко пресекать все будущие попытки посеять смуту.

Взято
отсюда

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