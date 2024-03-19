Путин: ФСБ нужно оказывать поддержку попавшим под санкции компаниям в РФ

Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) оказывать поддержку попавшим под санкции компании в России. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения уровня безопасности банковской и в целом финансовой системы.

Путин отметил важность поддержки активно развивающихся компаний, которые занимают новые рынки. По его словам, они сталкиваются с незаконными санкциями, нечестной конкуренцией и враждебными действиями, за которыми стоят власти и спецслужбы зарубежных стран.

Ранее президент заявил, что перед ведомством стоят ответственные задачи по защите конституционного строя России. Он призвал жестко пресекать все будущие попытки посеять смуту.

Взято

отсюда

яндекс новости сегодня , новости россии