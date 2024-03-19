Путин призвал ФСБ поименно искать предателей, участвующих в ДРГ

Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы.

На заседании коллегии ведомства глава государства подчеркнул, что этих преступников нужно искать поименно и наказывать без срока давности.

Путин отметил, что россияне ждут от ФСБ и других спецслужб наступательных действий.«

"Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", – приводит его слова РИА Новости.

Российский лидер также обозначил самый ответственный и напряженный участок работы сотрудников службы безопасности.

“Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий”, – заявил Путин.

Глава государства отметил, что сотрудники ФСБ РФ в 2023 году эффективно выполняли свои обязанности. «”Сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы, как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России”, – сказал президент РФ.

Радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области Украины.

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