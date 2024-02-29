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Путин призвал Минтранс навести порядок на таможенных постах

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Путин призвал Минтранс навести порядок на таможенных постах

Грузовые фуры стоят на таможенных постах часами, а должно быть не больше десяти минут, что вполне решаемо с помощью современных технологий, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.«

"Очереди на пограничных пунктах пропуска – особенно остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами. И перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать десять минут, и современные технологии позволяют это сделать", – сказал глава госудуарства.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

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