Путин призвал обеспечить доступ к интернету на всей территории РФ

Чтобы повысить доступность высокоскоростного интернета в самых дальних уголках России, необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки, заявил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.«

"Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 миллиардов рублей", – сказал президент.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.