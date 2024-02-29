реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин призвал обеспечить доступ к интернету на всей территории РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Путин призвал обеспечить доступ к интернету на всей территории РФ

Чтобы повысить доступность высокоскоростного интернета в самых дальних уголках России, необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки, заявил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.«

"Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 миллиардов рублей", – сказал президент.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Российская…

Узнать больше
Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Мэрия Воронежа предупредила о 5 движущихся к городу беспилотниках Власти…

Узнать больше
Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города

Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города

Попко: вокруг Киева создали несколько рубежей обороны в 1000 километров…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp