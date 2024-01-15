Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Форума ветеранов специальной военной операции “Вместе победим”.

В документе говорится, в частности, о необходимости оказывать поддержку семьям погибших участников СВО.«”Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ. И конечно, ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении”, – отметил Владимир Путин.

Президент указал на важность участия ветеранов СВО в воспитании молодежи, в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

Ранее радио Sputnik сообщало, какое предвыборное мероприятие планирует провести Владимир Путин.

Взято отсюда.