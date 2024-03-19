Путин призвал принять все меры для спасения шахтеров из рудника в Приамурье

Президент России Владимир Путин поручил принять все меры для спасения шахтеров, заблокированных в результате обвала в шахте “Пионерская” и оказать им необходимую помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения горных пород на руднике “Пионер”. В момент происшествия в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Связи с людьми пока нет.«”Президент дал указание предпринять все необходимые меры и все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказаний всей необходимой экстренной помощи”, – цитирует Пескова РИА Новости.

Радио Sputnik ранее сообщало об аварии на шахте в Казахстане.

Взято отсюда.