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Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

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Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области

Порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.

“Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут поступать”, – сказал он, комментируя инциденты с порчей бюллетеней на выборах президента РФ.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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