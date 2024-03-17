Путин прокомментировал предварительные итоги выборов президента

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поблагодарил граждан за оказанные ему поддержку и доверие.

Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.«

"Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое", – сказал Путин в своем избирательном штабе.

Он добавил, что россияне чувствуют, что от них зависит очень много, и люди пришли на выборы, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации и движения вперед.

Путин пообещал, что все планы развития России, которые ранее были обозначены в послании президента Федеральному собранию, будут решены.«

"Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", – подчеркнул Путин в ходе выступления.

По словам кандидата в президенты, высокая явка избирателей на выборах главы государства связана с драматическими событиями.

Путин добавил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной и независимой России.«

"Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", – сказал он в ходе посещения своего избирательного штаба.

Радио Sputnik также писало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Путина с предварительной победой и назвал его преимуществом России.

Взято отсюда.