реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Путин прокомментировал предварительные итоги выборов президента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Путин прокомментировал предварительные итоги выборов президента

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поблагодарил граждан за оказанные ему поддержку и доверие.

Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.«

"Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое", – сказал Путин в своем избирательном штабе.

Он добавил, что россияне чувствуют, что от них зависит очень много, и люди пришли на выборы, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации и движения вперед.

Путин пообещал, что все планы развития России, которые ранее были обозначены в послании президента Федеральному собранию, будут решены.«

"Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", – подчеркнул Путин в ходе выступления.

По словам кандидата в президенты, высокая явка избирателей на выборах главы государства связана с драматическими событиями.

Путин добавил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной и независимой России.«

"Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", – сказал он в ходе посещения своего избирательного штаба.

Радио Sputnik также писало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Путина с предварительной победой и назвал его преимуществом России.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией

С 18 марта 2014 года в нашей стране ежегодно отмечается…

В Алтайском крае 18 марта прекратятся осадки и потеплеет до +12

В Алтайском крае 18 марта прекратятся осадки и потеплеет…

Фото: Анна Меньшикова, "Толк" Новая неделя для жителей края начнется…

За прозрачностью голосования в Алтайском крае следили в Центре общественного наблюдения за выборами

За прозрачностью голосования в Алтайском крае следили в Центре…

Под контролем трое суток подряд был каждый избирательный участок в…

В Алтайском крае в 20-й раз пройдет конкурс «Сердце отдаю детям»

В Алтайском крае в 20-й раз пройдет конкурс «Сердце…

С 18 по 20 марта в Алтайском крае пройдет очный…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp