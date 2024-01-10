Путин прокомментировал ситуацию с задержками выплат участникам СВО

Задержки выплат участникам спецоперации вызваны бюрократическими сбоями, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа российский лидер заявил, что все финансовые и материальные вопросы в зоне СВО “финансируются в полном объеме”.«

"Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление, в худшем смысле этого слова, бюрократических сбоев", – пояснил Путин.

Глава государства попросил предоставить ему данные о конкретных примерах задержек, чтобы разобраться, на каком этапе происходит сбой.

В среду российский лидер прилетел на Чукотку. Отмечается, что это первая поездка главы российского государства в 2024 году.

Радио Sputnik писало об участии президента России в благотворительной акции “Елка желаний”.

Взято отсюда.