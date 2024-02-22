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Путин прокомментировал слова Байдена в свой адрес

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Путин прокомментировал слова Байдена в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин назвал хамским высказывание американского лидера Джо Байдена в свой адрес.

В то же время российский лидер назвал недавние оскорбительные высказывания главы Белого дома адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США Байден будет лучше.

Ранее Путин отвечая на вопрос, кто предпочтительнее для Москвы в качестве возможного американского лидера – Джо Байден или экс-президент США Дональд Трамп, – сказал, что это действующий президент Соединенных Штатов, поскольку он “более опытный и прогнозируемый политик”.

Путин добавил, что его американский президент “просто не может сказать ему спасибо за эти слова”.«

"Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас говорил, …. я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", – цитирует РИА Новости президента РФ.

Он отметил, что Байден не может ему сказать: “Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог”.

В четверг днем радио Sputnik сообщило, как в Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина.

Взято отсюда.

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