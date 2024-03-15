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Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

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Путин: ударами по территории России Украина пытается сорвать выборы президента

Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

Ударами по территории России Украина пытается сорвать президентские выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ударами по российским городам и селам Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят перенести внимание с реального положения в зоне проведения спецоперации, подчеркнул глава государства.

Выборы президента России стартовали 15 марта.

Взято
отсюда

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