Путин: ударами по территории России Украина пытается сорвать выборы президента

Ударами по территории России Украина пытается сорвать президентские выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ударами по российским городам и селам Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят перенести внимание с реального положения в зоне проведения спецоперации, подчеркнул глава государства.

Выборы президента России стартовали 15 марта.

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