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Путин прокомментировал удары ВСУ по территории России

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Путин прокомментировал удары ВСУ по территории России

Ударами по гражданским объектам на территории России Киев хочет показать общественности и своим спонсорам, что он якобы в состоянии отвечать на действия России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление российский лидер сделал на встрече с главами муниципальных образований субъектов Федерации. «”Люди со стороны спрашивают: “А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?” Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия, с целью решения одной из главных задач – демилитаризация Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Вот они и пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать”, – цитирует Путина РИА Новости.

Между тем, отметил глава государства, Украина в прошлом году провалила разрекламированное контрнаступление.

Если провалы продолжатся, вскоре станет актуальным вопрос о государственности Украины, высказал мнение Путин.

Президент России также раскритиковал отказ Киева от переговоров. По его словам, если бы украинские власти своевременно приняли правильное решение, “давно бы все закончилось”.

Российский лидер добавил, что предложенная Зеленским “формула мира” – это фактически запретительное требование для начала переговоров.

Радио Sputnik также писало, что экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвали важное для ВСУ вооружение, уничтоженное в результате нанесенных ВС России ударов.

Взято отсюда.

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