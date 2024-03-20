Путин: противники России не понимают, с кем имеют дело

Действия противников России приводят не к тем результатам, которых они ожидают, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы. «”То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией”, – цитирует его РИА Новости.

Россия – это сообщество людей, которые преследуют общие цели, несмотря на разную этническую принадлежность и религиозные особенности, передает агентство слова Владимира Путина. Жителей страны объединяет общая культура, добавил президент.

Глава государства призвал лидеров парламентских фракций предпринимать совместные усилия и работать в интересах России. «”Это очень важно. Может что-то не получиться. Но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, многое простят, на многое посмотрят так благородно”, – сказал Владимир Путин.

При эффективной совместной работе все основные цели развития страны будут достигнуты, выразил уверенность он.

Ранее радио Sputnik писало, о каких планах, связанных со спецоперацией, заявил Владимир Путин в своем избирательном штабе.

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