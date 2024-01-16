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Путин рассказал чиновникам анекдот про сыр с плесенью

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Путин рассказал чиновникам анекдот про сыр с плесенью

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации отреагировал анекдотом на рассказ главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова о производстве 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.

“Только вспомнил, вчера анекдот рассказывали на этот счет.

– У вас сыр с плесенью есть?

– Нет. А сосиски есть”, – цитирует Путина “Российская газета”.

По словам президента, в России, “слава Богу”, есть и сыр с голубой плесенью, и сосиски наивысшего качества.

Ранее радио Sputnik писало, что Путин заявил о полной продовольственной безопасности России.

Взято отсюда.

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