Путин рассказал чиновникам анекдот про сыр с плесенью

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации отреагировал анекдотом на рассказ главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова о производстве 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.
“Только вспомнил, вчера анекдот рассказывали на этот счет.
– У вас сыр с плесенью есть?
– Нет. А сосиски есть”, – цитирует Путина “Российская газета”.
По словам президента, в России, “слава Богу”, есть и сыр с голубой плесенью, и сосиски наивысшего качества.
Ранее радио Sputnik писало, что Путин заявил о полной продовольственной безопасности России.
Взято отсюда.