Путин рассказал чиновникам анекдот про сыр с плесенью

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации отреагировал анекдотом на рассказ главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова о производстве 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.

“Только вспомнил, вчера анекдот рассказывали на этот счет.

– У вас сыр с плесенью есть?

– Нет. А сосиски есть”, – цитирует Путина “Российская газета”.

По словам президента, в России, “слава Богу”, есть и сыр с голубой плесенью, и сосиски наивысшего качества.

Ранее радио Sputnik писало, что Путин заявил о полной продовольственной безопасности России.

Взято отсюда.