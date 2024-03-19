Путин рассказал, что планировали диверсанты на границе РФ

Диверсанты планировали устроить террористический рейд в приграничных районах России, однако “достойно” были встречены ВС РФ и понесли серьезные потери, заявил глава государства Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Российский лидер отметил, что киевский режим при поддержке Запада перешел к террористическим методам.«

"Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто – по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", – приводит его слова РИА Новости.

Путин напомнил о недавних провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России.«”Это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать и дестабилизировать наше общество”, – подчеркнул глава государства.

Президент рассказал о планах диверсантов устроить террористический рейд в приграничных районах России. «”Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ, – ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию”, – заявил Путин.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

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