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Путин рассказал, какие подарки ждут приглашенных им на встречу военных

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Путин рассказал, какие подарки ждут приглашенных им на встречу военных

Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам СВО, которых пригласил на встречу, что им вручат табельное оружие и значки в виде президентского штандарта.

По случаю Нового года российский лидер пригласил на обед военнослужащих, выполняющих боевых задачи на разных участках фронта и представляющих различные виды войск.

Президент поздравил собравшихся с праздником и сообщил, что все они были удостоены государственных наград.«”Но у нас встреча такая все-таки если не семейная, то бытовая, дружеская, в такой обстановке государственные награды не вручаются: или в боевой обстановке нужно вручать, либо совсем в торжественной, ни того, ни другого нет”, – цитирует Путина РИА Новости.

Президент уточнил, что эти награды будут вручены бойцам позднее.«

"Но тем не менее, я подумал, как же мы с вами встретимся, и вы так просто уйдете? Тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие… И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, и в то же время чтобы можно было носить все время с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт – значок. Он из правильного металла сделан, очень красивый, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится", – сказал глава государства.

Ранее радио Sputnik писало, что Путин назвал противника России в СВО.

Взято отсюда.

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