Путин рассказал о настоящей элите России

Настоящая элита России – труженики и воины, делом доказавшие свою преданность стране, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.«

"Вы знаете, что слово "элита" во многом себя дискредитировало. Те, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считают себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике в 1990-е годы. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", – сказал глава государства.

Президент объявил, что ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сражаются в действующих частях, смогут участвовать в специальной кадровой программе “Время героев” и в приоритетном порядке получать образование в ведущих вузах.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.