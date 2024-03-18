реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Путин рассказал о планах обменять Навального на заключенных на Западе россиян. Какое условие поставил президент?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Путин заявил о согласии обменять Навального на заключенных на Западе

Путин рассказал о планах обменять Навального на заключенных на Западе россиян. Какое условие поставил президент?

Президент России Владимир Путин рассказал, что был согласен обменять Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на российских заключенных на Западе. Об этом он заявил в ходе встречи с членами избирательного штаба в Гостином Дворе.

О каких конкретно заключенных идет речь, политик не уточнил. По словам главы государства, у него было одно условие — чтобы Навальный больше никогда не возвращался в Россию.

Мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах. Тот человек, который об этом говорил, еще не успел закончить фразу, как я сказал, что согласен

Смерть Навального Путин назвал печальным событием. По словам президента, люди постоянно умирают в местах заключения во всех странах мира. «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — отметил Путин.

Песков заявил о непричастности Кремля к смерти заключенного

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что готовность Путина обменять Навального говорит о том, что Москва не причастна к его смерти. Таким образом он ответил на заявления вдовы Навального Юлии, которая считает, что к смерти ее мужа причастны российские власти.

Путин рассказал о планах обменять Навального на заключенных на Западе россиян. Какое условие поставил президент?

«Это не тот случай, — сказал Песков. — И отношение Путина [к этому вопросу] показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это».

В Москве называли аморальными «пляски у гроба» Навального

5 марта глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин оценил реакцию Запада на смерть Навального. «Очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. А что еще сказать?.. Ожидаемо», — отметил он.

Это аморально, низко, безнравственно

Также Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью. Он подчеркнул, что жизнь людей имеет свойство рано или поздно заканчиваться. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался директор СВР.

Путин рассказал о планах обменять Навального на заключенных на Западе россиян. Какое условие поставил президент?

Колония в поселке Харп, где отбывал наказание Алексей Навальный

По мнению Нарышкина, вдова Навального Юлия рано или поздно войдет в «клуб самозванцев». Он выразил мнение, что президент США Джо Байден «назначил» Навальную лидером российской оппозиции. При этом он назвал бывшего лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и Навального примерами крупных стратегических провалов Запада.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза 18 марта примут решение по согласованию и принятию новых антироссийских санкций. «Мы надеемся, что будет достигнуто политическое соглашение по введению санкций против ответственных и вовлеченных в смерть Алексея Навального», — заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

Взято
отсюда

последние новости россии и мира сегодня , главные новости

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Снежная лавина накрыла группу российских туристов. Есть пропавшие

Снежная лавина накрыла группу российских туристов. Есть пропавшие

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке. Снег, сугроб. Два…

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ 17 марта

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ…

17 марта на выборах президента России проголосовали 763 634 избирателей…

Губернатор Алтайского края рассказал, как в регионе прошли выборы президента РФ

Губернатор Алтайского края рассказал, как в регионе прошли выборы…

Виктор Томенко подвел итоги голосования в Алтайском крае, сообщил он…

Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и рассказал об инцидентах в регионе

Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и…

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Алтайском крае…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp