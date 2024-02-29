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Путин рассказал о продлении трассы М-12 до Тюмени

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Путин рассказал о продлении трассы М-12 до Тюмени

Трасса М-12 в этом году будет продлена до Екатеринбурга, в 2025 году – до Тюмени, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.«”Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока”, – сказал Путин.

В конце прошлого года было открыто движение по всему участку трассы М-12 “Восток” от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.

Путин добавил, что в планах на ближайшие шесть лет – строительство более 50 обходов городов.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.

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