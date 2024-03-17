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Путин рассказал о своей мечте

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Путин заявил, что результаты выборов позволят добиться мечты о сильной РоссииСюжетВыборы президента России 2024

Путин рассказал о своей мечте

Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и суверенной России. Об этом он рассказал в своем избирательном штабе, пишет ТАСС.

Как отметил глава государства, результаты голосования позволят добиваться этих целей.

Ранее Путин заявил, что Россия должна стать еще крепче, сильнее и эффективнее. По его словам, перед страной стоит множество задач.

15-17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. По итогам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.

Взято
отсюда

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