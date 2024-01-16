Путин рассказал, с чего начинается движение России вперед

Любовь к малой родине – очень личное, теплое чувство, которое одновременно обладает огромной созидательной силой общенационального значения, сказал президент России Владимир Путин на всероссийском муниципальном форуме.«

"Ведь преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, скажу больше – позиции России в мире – начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест: для тех мест, где родился, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, поселка, района. Ведь это так созвучно словам легендарной песни, которую, уверен, здесь все знают: "С чего начинается Родина"", – цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что муниципальная власть ближе всего к людям и от нее напрямую зависит качество повседневной жизни граждан.«”Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны – так, как люди видят свое настоящее и будущее”, – подчеркнул президент.

Ранее радио Sputnik писало, что Путин вручил премию главе сельского поселения из Башкортостана.

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