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Путин сел за штурвал авиационного тренажера в Краснодаре

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Путин сел за штурвал авиационного тренажера в Краснодаре

Президент России Владимир Путин сел за штурвал авиатренажера в Краснодарском высшем военном авиационном училище, сообщил журналист Павел Зарубин.

В Telegram-канале он опубликовал видеофрагмент, на котором президент вместе с девушкой-летчиком испытывает один из учебных тренажеров.«”Совсем недавно – за штурвалом ТУ-160М, теперь – за штурвалом авиатренажера в училище летчиков”, – написал Зарубин.

Глава государства прибыл в Краснодар в четверг.

Радио Sputnik писало, какой совет дал Путин иностранным студентам на ВФМ.

Взято отсюда.

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