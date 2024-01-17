реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин сообщил об историческом рекорде строительства жилья в РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Путин сообщил об историческом рекорде строительства жилья в РФ

Более 110 миллионов квадратов жилья введено в эксплуатацию в России в 2023 году, это рекордный показатель, заявил президент РФ Владимир Путин.«”Что касается стройки, несколько раз возвращались к этому вопросу: 110,1 миллиона квадратных метров – ввод жилья у нас. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Я хочу строителей с этим поздравить”, – приводит РИА Новости слова главы государства.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял, что ввод жилья по итогам года может быть на уровне 108 миллионов квадратов, из которых 51 миллион приходится на многоквартирные дома.

На заседании Госдумы в среду Хуснуллин сообщил, что обеспеченность жильем в стране к концу 2036 года достигнет 36–38,5 квадратного метра на человека. Сейчас этот показатель находится на уровне 27 квадратов, после 2030-го строительная отрасль выйдет на стабильный ввод 120 миллионов квадратных метров в год, указал вице-премьер.

Ранее радио Sputnik писало о предложении ГД упростить продажу квартир с использованием маткапитала.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

“Барнаул — столица мира”. Почему в России постоянно пытаются перенести столицу в Сибирь

18.01.2024

 Интересное

Новая средняя зарплата, цены на проезд и черепные нервы. Что произошло в Алтайском крае 17 января

18.01.2024

 Интересное

На важном перекрестке в Барнауле временно отключат светофор

18.01.2024

 Новости Барнаул

Наградами и поощрениями Алтайского краевого Законодательного Собрания отмечены сотрудники Крайизбиркома

18.01.2024

 Новости Барнаул

Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

18.01.2024

 Новости Алтай

Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

18.01.2024

 Новости Алтай

Фестиваль осознанного потребления пройдёт в Барнауле 

18.01.2024

 Новости Алтай

Системным администраторам и сотрудникам аппарата Крайизбиркома вручены награды и поощрения Губернатора Алтайского края

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском детском саду № 206 прошли настоящие колядки

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске