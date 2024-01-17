Путин сообщил об историческом рекорде строительства жилья в РФ

Более 110 миллионов квадратов жилья введено в эксплуатацию в России в 2023 году, это рекордный показатель, заявил президент РФ Владимир Путин.«”Что касается стройки, несколько раз возвращались к этому вопросу: 110,1 миллиона квадратных метров – ввод жилья у нас. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Я хочу строителей с этим поздравить”, – приводит РИА Новости слова главы государства.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял, что ввод жилья по итогам года может быть на уровне 108 миллионов квадратов, из которых 51 миллион приходится на многоквартирные дома.

На заседании Госдумы в среду Хуснуллин сообщил, что обеспеченность жильем в стране к концу 2036 года достигнет 36–38,5 квадратного метра на человека. Сейчас этот показатель находится на уровне 27 квадратов, после 2030-го строительная отрасль выйдет на стабильный ввод 120 миллионов квадратных метров в год, указал вице-премьер.

Ранее радио Sputnik писало о предложении ГД упростить продажу квартир с использованием маткапитала.

Взято отсюда.