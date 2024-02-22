Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, передает РИА Новости.
По данным информагентства, для полета российский лидер облачился в специальный костюм. Его кортеж подъехал прямо к самолету, после чего Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.
Отмечается, что накануне президент осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался рассказать журналистам о маршруте полета, пояснив, что это “военная тайна”.
По его словам, полет продлится примерно до 40 минут.
Радио Sputnik ранее сообщало, что в Казани наращивают выпуск бомбардировщиков Ту-160М.
Взято отсюда.