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Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

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Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, передает РИА Новости.

По данным информагентства, для полета российский лидер облачился в специальный костюм. Его кортеж подъехал прямо к самолету, после чего Путин поприветствовал ожидавший его экипаж и поднялся на борт.

Отмечается, что накануне президент осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался рассказать журналистам о маршруте полета, пояснив, что это “военная тайна”.

По его словам, полет продлится примерно до 40 минут.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Казани наращивают выпуск бомбардировщиков Ту-160М.

Взято отсюда.

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