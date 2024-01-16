Путин вручил премию главе сельского поселения из Башкортостана

Президент России Владимир Путин вручил премию “Служение” в спецноминации “Судьба человека – гордость Отечества” главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной, передает РИА Новости.

Уточняется, что торжественная церемония состоялась на площадке Live Арены.

Всероссийская муниципальная премия “Служение” присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан, в специальной номинации “Судьба человека – гордость Отечества” премия вручается за особый вклад в служение людям.

Президент на мероприятии также поблагодарил всех, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой, поддерживает семьи военнослужащих.«”Стойкость, самоотверженность проявляют муниципальные служащие наших регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, часто работают под обстрелами, помогают старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой. Конечно, отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить”, – сказал Путин.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Путин подписал указ об установлении в России почетного звания “Заслуженный работник местного самоуправления”.

Взято отсюда.