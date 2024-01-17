Путин встретился с министрами иностранных дел России и КНДР

Президент РФ Владимир Путин встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые ранее провели переговоры в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Пескова, министры детально проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях.

Ранее Лавров сообщил, что главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить дальнейшее расширение сотрудничества между странами, ситуацию на Корейском полуострове, а также подвести итоги выполнения договоренностей саммита Путина и Ким Чен Ына.

Радио Sputnik также писало, что в КНДР предупредили Южную Корею о последствиях провокаций.

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