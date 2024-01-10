Путин выбрал тобольский снегоболотоход “Хищник” для поездки по Анадырю

Президент России Владимир Путин в качестве средства перемещения по Чукотке выбрал снегоболотоход “Хищник”, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.«”Владимир Путин выбрал тобольский “Хищник” для поездки по Анадырю. <…> Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках”, – говорится в официальном Telegram-канале центра.

Ранее фотографию снегоболотохода опубликовал Telegram-канал RIAKremlinpool.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признался, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе “Хищник”. По его мнению, машину еще нужно дорабатывать.«”Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят. Но вот наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее, руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный”, – приводит его слова РИА Новости.

На вопрос о впечатлениях главы государства от поездки на “Хищнике” Песков ответил, что не знает, как Путин оценил снегоболотоход.

Радио Sputnik сообщало, как предложил перекрасить машину из кортежа Путина студент с Ямала.

Взято отсюда.