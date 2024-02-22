Путин выполняет полет на сверхзвуковом бомбардировщике Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин в кабине модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин выполняет полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М “Илья Муромец”, передает РИА Новости.

Самолет совершил взлет с полосы Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

Накануне Путин осмотрел машину в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.

Сверхзвуковые самолеты Ту-160М могут нести на борту ядерное оружие и считаются элементом ядерной триады.

Радио Sputnik также сообщало о разработке новейшей крылатой ракеты большой дальности для Су-57.

Взято отсюда.