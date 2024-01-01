Путин заявил о желании России завершить конфликт с Украиной на своих условияхСюжетПресс-конференция Путина:

Президент России Владимир Путин в ходе посещения военнослужащих в госпитале имени Вишневского заявил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Главу государства цитирует РИА Новости.

По его словам, на Западе меняется риторика относительно конфликта на Украине, там тоже ищут пути его завершения. «Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено. И я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика меняется», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет желания «воевать бесконечно», но при этом сдавать свои позиции она не собирается.

Ранее, в декабре 2023 года, в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями, это трагедия. При этом, по словам Путина, РФ вынудили начать спецоперацию. К боевым действиям, в частности, привело стремление западных стран еще сильнее приблизится к российским границам и принять Украину в НАТО, объяснил президент.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Взято

отсюда

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