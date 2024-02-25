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Путин высоко оценил вклад Крыма и Севастополя в укрепление безопасности РФ

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Путин высоко оценил вклад Крыма и Севастополя в укрепление безопасности РФ

Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России, заявил президент Владимир Путин.

Соответствующее обращение к читателям книги “Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней”. опубликовано на сайте Кремля.«

"История Крыма неотделима от истории нашего Отечества. На этой древней земле – великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры… Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны", – говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием и будет интересна самому широкому кругу читателей – “всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше”.

Российский лидер также выразил признательность авторскому коллективу издания – известным ученым, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям – за большой и “по-настоящему подвижнический” труд.

Радио Sputnik также сообщало, что Путин назвал главное проявление суверенитета России.

Взято отсюда.

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