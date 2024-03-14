Путин выступил с обращением к россиянам перед президентскими выборами

. Итоги президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы, заявил президент России Владимир Путин.

Накануне трехдневного голосования глава государства выступил в эфире Первого канала с обращением к россиянам.«”Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов”, – приводит РИА Новости слова российского президента.

Глава государства отметил крайнюю важность события.«”Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам”, – сказал Путин.

Президентские выборы продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что США планируют кибератаки в дни президентских выборов.

Взято отсюда.