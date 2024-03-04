Путин: у России больше друзей, чем врагов

У России больше друзей, чем врагов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.«”Друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом – одинаково почетно”, – цитирует Путина сайт Кремля.

Столичный градоначальник доложил президенту, что, несмотря на “происки врагов и всевозможные санкции”, итоги прошедшего года для Москвы оказались, возможно, одними из лучших в современной истории – наблюдается “хороший рост по всем показателям”.

Радио Sputnik также рассказало, как Путин оценил угрозы, которые пытаются создать недружественные для России силы.

Взято отсюда.