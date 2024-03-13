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Путин заявил о готовности России к ядерной войне

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Путин: Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне

Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» заявил, что страна с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США не планируют отправлять свои войска на Украину, так как понимают, что Москва расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.

Политик назвал президента США Джо Байдена представителем традиционной политической школы. «Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации. Он также подчеркнул, что действия Запада «пугают весь мир».

Взято
отсюда

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