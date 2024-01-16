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Путин заявил о полной продовольственной безопасности России

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Путин заявил о полной продовольственной безопасности России

Россия полностью обеспечивает продовольственную безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с главами муниципальных образований субъектов Федерации.«”Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов… все стабильно”, – цитирует Путина РИА Новости.

Радио Sputnik сообщило, что правительство РФ на полгода обнулило пошлину на импорт куриных яиц.

Взято отсюда.

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