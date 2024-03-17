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Путин заявил об оставшихся после развала СССР специалистах по борьбе с Россией

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Путин: после развала СССР осталось много специалистов по борьбе с Россией

Путин заявил об оставшихся после развала СССР специалистах по борьбе с Россией

После развала СССР осталось большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с Советским Союзом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эти люди впоследствии стали противниками России, которые работают против страны на протяжении десятилетий. «Вот они свое политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы», — рассказал российский лидер. При этом он признал, что «там не совсем тупые люди сидят».

Ранее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате Александр Малькевич отметил сплочение россиян. «Наши враги проиграли борьбу за умы людей и перешли к террору, но добились обратного эффекта — сплочения людей», — сообщил он.

Взято
отсюда

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