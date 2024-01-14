Путин заявил об укреплении России по всем векторам

Россия укрепляется по всем направлениям, в частности, в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. «

"У нас идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них – экономика", – сказал российский лидер журналистам.

Глава государства подчеркнул, что экономика РФ, несмотря на все ограничения, стала первой в Европе по паритету покупательской способности.«

"Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира. Это Китай, США, Индия, Япония и Россия", – сказал президент.

Путин отметил, что России еще многое предстоит сделать для укрепления независимости и суверенитета, особенно, в технологической сфере, в экономике, а также по другим важным направлениям.«”Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться”, – подчеркнул глава государства.

Ранее радио Sputnik писало, что в ООН спрогнозировали дальнейший рост российской экономики.

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