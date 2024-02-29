Путин запустил программу “Время Героев” для участников и ветеранов СВО

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске кадровой программы “Время Героев” для ветеранов и участников СВО.

Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой программе и предоставить возможность посещать занятия.

Он также назвал участников спецоперации подлинной элитой России.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах РФ по гражданским специальностям, продолжил Путин.

Те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе, отметил он.«”Безусловно, как уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, училища и военные академии”, – сказал Путин.

Заявления для участия в первом учебном потоке этой программы “Время Героев” можно будет подавать с 1 марта.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.12:00

Взято отсюда.