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Путину доложили о первых результатах выборов, сообщили в Кремле

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Путину доложили о первых результатах выборов, сообщили в Кремле

Действующий президент РФ Владимир Путин получил информацию о первых результатах выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, доложили ли Путину о первых результатах.«”Ну а как вы думаете. Утаили что ли”, – приводит РИА Новости его слова.

Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что общая явка на выборах главы государства по состоянию на 20:37 мск составила 74,22%.

Согласно данным ЦИК РФ после обработки 30,04% протоколов, кандидат-самовыдвиженец и действующий президент РФ Владимир Путин набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (“Новые люди”) – 3,81% голосов.

Радио Sputnik также писало, сколько человек приняли участие в электронном голосовании в РФ.

Взято отсюда.

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