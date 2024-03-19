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Путину доложили о ситуации с обвалом на руднике «Пионер»

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Песков: Путину доложили о ситуации с обвалом на руднике в Амурской области

Путину доложили о ситуации с обвалом на руднике «Пионер»

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с обвалом на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что глава государства заслушал доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова.

Президент дал указания принять все необходимые меры для спасения российских шахтеров на руднике, пояснил Песков. Путин также призвал оказать им всю необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что в Амурской области следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения породы в шахте.

Грунт на руднике обрушился вечером 18 марта. Тогда 13 шахтеров оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

Взято
отсюда

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