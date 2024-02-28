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QNA: Франция и Катар пообещали выделить $200 млн для поддержки палестинцев

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QNA: Франция и Катар пообещали выделить $200 млн для поддержки палестинцев

Катар и Франция намерены выделить $200 млн на помощь палестинскому народу. Об этом сообщается в совместном заявлении государств, которое опубликовало новостное агентство QNA.

Журналисты пояснили, что решение было принято по итогам официального визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Париж. При этом Катар и Франция осудили текущую ситуацию в секторе Газа, выразив несогласие с операцией израильских войск в городе Рафахе.

«Обе страны призвали открыть все контрольно-пропускные пункты, включая северную часть сектора Газа, чтобы позволить гуманитарным организациям возобновить свою деятельность, особенно доставку продовольствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Париж и Доха пообещали выделить $200 млн для поддержки палестинского народа.

28 февраля арабоязычный телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия по поставкам товаров первой необходимости в сектор Газа. Журналисты не стали уточнять детали, однако один из представителей ХАМАС подтвердил телеканалу наличие соответствующего соглашения.

Ранее США потребовали от Израиля гарантий, касающихся применения американского оружия в секторе Газа.

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