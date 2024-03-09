Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА

Восстановительные работы на техническом этаже поликлиники №6 в Курске. 9 марта 2024

Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают плёнкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА рано утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели, и приступили к восстановлению теплового контура здания.

“На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже. Выбитые окна временно заклеивают пленкой. Стеклопакеты и поврежденный сайдинг уже заказаны, остекление поступит через 3 дня, сайдинг – в течение двух недель”, — сообщил Старовойт.

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