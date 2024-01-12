Работающие россияне назвали размер “пенсии мечты”

“Пенсия мечты” для работающих граждан России составляет порядка 47,6 тысячи рублей, пишет издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на результаты опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.

В ходе социологического замера выяснилось, чем старше были опрошенные, тем выше становилась и пенсия их мечты.

Также выяснилось, что жители крупных городов имеют большие запросы, по сравнению с пожеланиями жителей провинции. Например, у москвичей желаемая пенсия составила 51,5 тысячи, а во Владивостоке – 48,6 тысячи рублей, говорится в сообщении.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи работающих и неработающих россиян из 430 городов страны. Им предлагалось ответить на вопрос, какой размер пенсии они бы предпочли для полноценной жизни.

Радио Sputnik также сообщало об индексации социальных выплат в Подмосковье.

Взято отсюда.