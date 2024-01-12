Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

Поправки ко второму чтению законопроекта об обеспечении безопасности полетов судов гражданской авиации предполагают предоставление работникам транспортной безопасности права сбивать беспилотники.

“Б) дополнить частью 82 следующего содержания: “82. Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов”, – приводит РИА Новости текст одной из поправок.

Уточняется, что порядок принятия решений о подавлении БПЛА должен быть отдельно разработан Минтрансом совместно с ФСБ.

Ранее радио Sputnik рассказывало о “невидимой стене”, защищающей российские войска от ракет и дронов ВСУ.

Взято отсюда.