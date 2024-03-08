реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

В Белгороде и окрестностях отменено оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – написал он в Telegram-канале.

Власти региона объявили ракетную опасность в административном центре и пригороде более двух часов назад – в 11:16 мск.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт отменил объявленное в 11:20 мск предупреждение о ракетной опасности в городе Железногорске.

Радио Sputnik сообщало, что под Белгородом ликвидировали пожар на инфраструктурном объекте.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Берегите женщин, вместо штрафа тюльпаны, море хризантем. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во…

Лыжи Фото: unsplash.com Соревнования проходили в сильную снежную бурю, и…

Тройное ДТП. Стали известны подробности смерти алтайского волонтера

Сначала в машину волонтера, который вез гуманитарный груз для участников…

Два человека погибли после атаки трех беспилотников в Белгородской…

Беспилотник Фото: pixabay Регион с начала спецоперации регулярно подвергается атакам…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp