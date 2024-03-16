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Ракетная опасность объявлена в Грайворонском округе Белгородской области

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Ракетная опасность объявлена в Грайворонском округе Белгородской области

В Грайворонском городском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«Грайворонский ГО. Ракетная опасность», — указывается в публикации.

Местным жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и ни за что не подходить к окнам.

Накануне мэрия Белгорода сообщала, что в двух городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. По данным администрации города, сигнал тревоги прозвучал в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Глотово Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в автомобиль с местными жителями, серьезно ранены пять человек. Все они были экстренно госпитализированы.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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