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Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту

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Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту

Пожарный автомобиль в Белгороде. Архивное фото

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Сигнал ракетной опасности объявляется в Белгороде и пригороде третий раз за день. В среду утром около 5 утра была объявлена угроза, спустя полчаса ее отменили. Второе сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.00 мск, она продлилась 23 минуты. Еще одно объявление о тревоге было отправлено мэрией в 15 часов, спустя 21 минуту ее отменили.

“РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в сообщении мэрии.

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Взято отсюда
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