Ученые из университета Конкордия (Канада) обнаружили, что прием добавок с экстрактом клюквы может улучшать мышечную производительность и снижать усталость после физических нагрузок. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Activity and Nutrition.

В исследовании приняли участие 14 бегунов. Спортсменов попросили совершить два забега — на 1500 и 400 метров. Затем испытуемые приняли пищевую добавку на основе экстракта клюквы и через два часа повторили упражнение. После оценки результатов участников исследования проинструктировали употреблять аналогичную добавку в течение 28 дней после экспериментальных забегов.

По истечении периода применения экстракта клюквы испытуемых вновь попросили пробежать 1500 и 400 метров. Ученые объяснили, что во время кратковременного, интенсивного бега задействована анаэробная система, а во время продолжительного — аэробная.

Анаэробные нагрузки — это мощные короткие тренировки, в ходе которых мышцы максимально напряжены. Аэробные тренировки (их часто называют также кардионагрузками) отличаются от анаэробных (силовых) механизмом энергетического обмена. Нагрузкой аэробного типа называют такие виды физической активности, которые длятся достаточно долго и требуют, прежде всего, интенсивного снабжения легких воздухом и повышения пульса.

Результаты показали, что 28-дневное потребление экстракта клюквы поспособствовало увеличению скорости спортсменов при беге на длинной дистанции. Также выяснилось, что прием добавки привел к лучшему усвоению кислорода мышцами и более эффективному выведению из них лактата — молочной кислоты, которая образуется в результате расщепления глюкозы в тканях при физических нагрузках. Этот продукт клеточного метаболизма является «виновником» боли и ломоты после тренировок.

Исследователи предположили, что такой положительный эффект обусловлен содержанием к клюкве большого количества полифенолов — растительных соединений, способных защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов (химических частиц), образующихся при интенсивных физических нагрузках.

Ранее ученые выяснили, что женьшень повышает эффективность тренировок.

Что думаешь? Комментарии